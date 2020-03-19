كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020
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