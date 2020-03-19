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كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375346

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