باريس – أ ف ب : أسفر وباء كورونا المستجد عن وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص في العالم وفق إحصاء لفرانس برس استندت فيه إلى معلومات رسمية.

وحتى يوم الأربعاء الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، أحصيت ثمانية آلاف و92 وفاة غالبيتها في أوروبا (3422) وآسيا (3384). ومع وفاة 684 مصابا إضافيا في الساعات الـ24 الأخيرة من أصل 78 ألفا و766 مصابا، فإن أوروبا هي القارة التي تشهد التفشي الأسرع للفيروس.