إيران: 50 إصابة بكورونا في الساعة ووفاة كل 10 دقائق

طھران – كونا : قالت السلطات الصحیة في إیران الیوم الخمیس إن معدل حصیلة فیروس كورونا المستجد – كوفید 19 یبلغ 50 إصابة في الساعة الواحدة فیما یتوفى شخص واحد كل عشر دقائق.

ونقلت وكالة الأنباء الإیرانیة الرسمیة (ارنا) عن رئیس المركز الإعلامي بوزارة الصحة الایرانیة كیانوش جانبور القول “انھ في كل ساعة تقریبا یصاب 50 شخصا بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (كما یتوفى شخص مصاب بھذا الفیروس كل 10 دقائق كمعدل”.

وأضاف “انھ وفي ضوء ھذه المعلومات یتوجب علینا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزیارات لمناسبة عید النوروز” الذي یمثل رأس السنة الجدیدة بالتقویم الفارسي.

ومن جانبھ قال مسؤول صحي إیراني إن الفیروس لم یصل نقطة الذروة لغایة الان في بلاده مؤكدا أنھ “في حال عدم التزام التوصیات الصحیة اللازمة من قبل المواطنین سنواجھ وضعا خطیرا في ھذا المجال”.

ونقلت (ارنا) عن رئیس منظمة النظام الطبي محمد ظفرقندي القول إن وقف الحالة التصاعدیة للإصابات والوفیات “متعلق بمدى الالتزام بالشروط الصحیة”.

وأضاف “ان دراسات زملائنا تشیر الى اننا نطوي مرحلة تصاعدیة وان وقف ذلك یعتمد على اجراءات المسؤولین والتزام المواطنین”.

وأوضح “انه وفقا لصیغ الامراض الساریة لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 الى 20 بالمئة سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع”. وتشیر البیانات الرسمیة إلى أن عدد اصابات فیروس كورونا المستجد – كوفید 19 في ایران بلغ 17361 والمتعافین 5710 والمتوفین 1135 حالة حتى ظھر أمس الاربعاء.

وكانت إیران أعلنت الأسبوع الماضي أنھا طلبت من صندوق النقد الدولي تمویلا طارئا بمبلغ خمسة ملیارات دولار لمواجھة فیروس كورونا المستجد الذي أنتشر في عموم البلاد.