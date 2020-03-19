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إدارة سجون إسرائيل تكشف عن وجود 4 إصابات بكورونا في صفوف أسرى سجن مجدو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
إدارة سجون إسرائيل تكشف عن وجود 4 إصابات بكورونا في صفوف أسرى سجن مجدو

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية عن وجود 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف أسرى سجن “مجدو”، 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5.

وأكد نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أنه وفق معلومات تأتي تباعا منذ الصباح، إصابة أربعة أسرى بفيروس كورونا، نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق “بيتح تكفا” ووصلته العدوى عن طرق أحد المحققين.

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وأوضح نادي الأسير إن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن.

وأكد نادي الأسير أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذي يشكلون خطرا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة، والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية.

وقال في البيان إن نادي الأسير حذر سابقا من انتقال العدوى إلى السجون بسبب حالة اللامبالاة، التي أبدتها إدارة السجون.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375396

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