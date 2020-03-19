“ديليفري” طعام من دون تلامس في الخليج تحسبا من كورونا

أعلنت منصة “طلبات” لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، الخميس، عن تقديمها خدمة توصيل الطلبات “بدون تلامس” لأي عميل يشتري ويسدد قيمة طلبه عبر الإنترنت، وذلك خشية من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية، فإن المنصة “ديليفري” وهي الأكبر في منطقة الخليج أطلقت هذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العملاء وعمال التوصيل، على حد سواء، ولتفعيل الخدمة، يتعين على العميل انتقاء خيار الدفع عبر الإنترنت​​​.

وعندما يصل عامل توصيل الطلبات إلى مكان التسليم، يضع الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو يطرق على الباب، ويبتعد عنه مسافة آمنة، أي 5 أمتار، وينتظر العامل بعدها حتى يستلم العميل الطلب ويغلق الباب وراءه، وبعدها يغادر العامل لتسليم الطلب التالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات” توماسو رودريغيز، أن هذه الطريقة تؤكد تركيز الشركة المستمر على عامل السلامة في ضوء تفشي عدوى كورونا، ولكن نجاحها يتطلب تسديد قيمة الطلبات عبر الإنترنت.

وقال: “إن الدفع عبر الإنترنت يغني العملاء عن استخدام اليدين، ما يعزز فوائد مبادرة التوصيل بدون تلامس، وبالتالي يضمن سلامة العملاء وعمال التوصيل في آن معا”.

إضافة إلى ذلك، ستوزع “طلبات” أيضا بطاقات يمكن للعملاء تعليقها على أبوابهم إذا أرادوا من عامل التوصيل ترك الطلبات عند الباب.

المصدر: سبوتنيك