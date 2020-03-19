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مسؤول مصري: لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مسؤول مصري: لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أنه لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس، موضحا أنه يتم يوميا في البلاد رصد 3-4 زلازل غير محسوسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” المصرية، أن هناك 76 محطة لرصد الزلازل على مستوى الجمهورية تحدد حركة الزلازل .

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وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى ما أشيع عن قرب حدوث زلزال كبير في مصر، مضيفًا أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق، حيث جرى حث المواطنين على الخروج من البيوت إلى المناطق الزراعية.

وأكد المعهد، بطلان تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375406

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