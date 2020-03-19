تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ضمن التدابير الوقائية من “كورونا”

كل الوطن – الرياض

أعلنت وكالة المسجد النبوي تعليق الدخول لمواقف الحرم الشريف مؤقتا وذلك اعتباراً من مغرب يوم الخميس 24 / 7 /1441هـ ، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية ، كما أكدت أنها ضاعفت استعداداتها لكثافة المصلين يوم الجمعة ضمن التدابير الوقائية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا ، حيث تم منع الصلاة في الممرات وعند مداخل الأبواب ونحوها من الأماكن المزدحمة ، ومضاعفة أعمال التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجّاد ومرافق الوضوء قبل وبعد الصلوات بواقع 10 مرات يومياً, إضافة لفتح القباب وإغلاق المظلات في الساحات, وتغيير فلاتر التكييف, والعناية بسقيا ماء زمزم بإعادة توزيع الحافظات وتعقيمها, ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام مباشرة, والعناية بالعاملين داخل المسجد والتأكد من سلامتهم.

كما عززت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية الأعمال الاحترازية والوقائية ، وذكرت الوكيلة المساعدة سارة الحيسوني أنه يتم تنفذ الإجراءات والاحتياطات على مدار الساعة من خلال تكثيف برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، كما تقوم الفرق بمضاعفة برامج التنظيف والتطهير للمرافق ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميًا، إضافة إلى التطهير والتنظيف الشامل للمكاتب النسائية والسلالم المؤدية إليها وإلزام جميع العاملات بالوكالة باتباع وسائل الحماية الشخصية والمحافظة عليها من خلال ارتداء القفازات الوقائية لضمان السلامة للجميع – بإذن الله – ، كما تم رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية واستبدالها بعبوات زمزم ، وحث الزائرات ونصحهن بعدم إحضار الأطفال والبعد عن التجمعات النسائية والمباعدة بين الصفوف وغير ذلك من الإجراءات.