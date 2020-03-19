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السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 238

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 238

كل الوطن – الرياض

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن “إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “أجرينا 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا… جميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة باستثناء حالتين حرجتين”، وذلك حسب قناة “العربية”.

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وأعلن شفاء حالتين ليصبح العدد الإجمالي 8 حالات شفاء، لافتا إلى أن “ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبها مرتبطة بالسفر”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن “المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس”، مضيفا أن “معظم علاجات الفيروس المعلنة مؤخرا تحت الإجراء البحثي”.

يواصل فيروس “كورونا” تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، في وقت تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 200 ألف شخص، من بينهم أكثر من 9 آلاف حالة وفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375426

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