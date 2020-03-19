الصحّة السعودية: ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الخميس، ارتفاع حالات التعافي من الفيروس في السعودية إلى 8.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بتقيد المواطنين بتعليماتها للوقاية من انتشار الفيروس.

ونصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا، مضيفاً: “يجب غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات”.

وشدد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لمدة 14 يوماً كاملة.

كما أكد أنه تم إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بكورونا في المملكة.