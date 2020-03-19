د. فادي نصر يضع نفسه تحت تصرّف وزارة الصحّة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير
أعلن الدكتور فادي نصر، المتخصص في مجال جراحات الجلد والتجميل وزراعة الشعر، أنّه يتشرف بوضع نفسه بما يملكه من خبرات وقدرات تحت تصرف وزارة الصحة السعودية وفي خدمتها دعماً لجهودها متى اقتضت الحاجة.
وأضاف الدكتور نصر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أنّ قراره يأتي “ايماناً وتجاوباً مع ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا”.
ايماناً وتجاوباً مع ماتقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس #كورونا فانني اتشرف بوضع نفسي بما أملكه من خبرات و قدرات تحت تصرف #وزارة_الصحة_السعودية و في خدمتها دعماً لجهودها متى اقتضت الحاجة. #متطوع_صحي_مستعد pic.twitter.com/ejvbAUk12K
— Dr.fadi nasr (@drfadinassr) March 18, 2020