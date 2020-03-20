“هدف”: 164 برنامج تدريبي عن بُعد في تخصصات مهنية مختلفة تقدمها منصة “دروب”

كل الوطن- فريق التحرير: تقدم المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 164 برنامج وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة، وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa

وتعمل المنصة على تطوير مهارات المستفيدين في مختلف المجالات مثل اللغة الانجليزية والتقنية وعلوم الحاسب الآلي ومهارات التواصل وخدمة العملاء والقيادة والإدارة، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وفي التخصصات المطلوبة في سوق العمل كأمن المعلومات وتحليل البيانات والتسويق والإدارة المالية وإدارة الأعمال والمشاريع والفعاليات، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون برنامج تدريبي.

وتُعد منصة “دروب” مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.