4 نصائح لتنظيف المنزل وسط تفشي “كورونا”

مع التفشي السريع لفيروس «كورونا» المستجدّ، وتشديد المنظمات الصحية على ضرورة الحفاظ على نظافة أجسامنا ومنازلنا، يراود كثيرين عدد من الأسئلة حول أفضل السبل لتنظيف المنزل وتعقيمه بشكل مثالي

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عدداً من النصائح التي ذكرتها خبيرة النظافة البريطانية ساندرا ريدموند لضمان خلوّ المنازل من الجراثيم الناقلة للأمراض

وهذه النصائح هي:

* تنظيف الأسطح قبل تعقيمها:

توصي ريدموند بضرورة تنظيف الأسطح بالماء والصابون قبل رش المعقمات والمطهرات عليها، مشيرة إلى أن تأثير الماء والصابون يكون في الأغلب أقوى من تأثير المطهرات. وتؤكد ريدموند على ضرورة ترك المطهر على الأسطح لمدة 30 ثانية قبل المسح، موضحة أن تركه لمدة أقل قد يضعف تأثيره

* لا تنسَ الأكواب وغلايات المياه:

تؤكد ريدموند على ضرورة غسل الأكواب وتنظيف غلايات المياه التي تستخدم لإعداد المشروبات الساخنة، وذلك بشكل يومي. وتشير ريدموند إلى أن الأكواب والغلايات من أكثر الأشياء التي تستخدم باستمرار في كل المنازل تقريباً، ويتم لمسها بشكل متكرر من قبل عدد كبير من الأشخاص، في حين لا يهتم كثير من السيدات بتنظيفها يومياً؛ بل ينصبّ اهتمامهن أكثر على تنظيف الأسطح وطاولات الطعام. وأكدت أن تنظيفها بشكل مثالي يتم باستخدام الماء الدافئ والصابون فقط

* اغسل إسفنجة التنظيف باستمرار:

تقول ريدموند إن هناك نحو 19.6 مليار نوع من البكتيريا يعيش في إسفنج التنظيف الموجود بالمطبخ، والذي يتم استخدامه في غسل الأطباق وتنظيف الأسطح والطاولات. وتشير خبيرة النظافة إلى ضرورة وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو غسالة الملابس، أو غسلها بالماء الساخن والصابون

* قم بتشغيل غسالة الملابس دون وضع شيء داخلها:

أكدت ريدموند على ضرورة تشغيل غسالة الملابس دون وضع أي ملابس داخلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والاكتفاء بوضع مطهر فيها أو تشغيلها على درجة حرارة عالية وذلك لمنع نمو الجراثيم بها

كما أوصت ريدموند بعدم ترك الملابس داخل الغسالة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تشجيع نمو الجراثيم