السعودية: تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين تجنبا لانتشار كورونا

علقت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين إن تعليق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين وساحاتهما يبدأ من يوم الجمعة.

رئاسة الحرمين: تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 19, 2020

وكانت المملكة قد أعادت في السادس من مارس فتح المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس “كورونا” المستجد، بعد أن أغلقت الحرمين الشريفين أمام المعتمرين الأجانب والسياح من نحو 25 دولة.

والأربعاء، قررت المملكة تعليق العمل في القطاع الخاص لمدة 15 يوما عدا الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء.

وسجلت السعودية حتى الآن 171 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخذت إجراءات للحد من انتشار المرض بما في ذلك إيقاف الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين والإعلان عن قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

كما قررت حكومة المملكة سابقا ما يلي:

1 – تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم

2 – إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، علما أن الإجراء لا يشمل المحلات الواقعة على الشوارع التجارية على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، مع إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

3 – اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات

4 – منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها

5 – إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا

6 – الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

7 – تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية.

8 – إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

المصدر: واس