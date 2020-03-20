الكرملين: لا حرب أسعار بين روسيا والسعودية بل هناك وضع عالمي غير مؤات لأسعار النفط

موسكو – سبوتنيك. قال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول تعليق الكرملين على تصريحات نائب رئيس شركة “لوك أويل” حول أن روسيا والسعودية تشنان حرب استنزاف: “روسيا لا تشن أي حرب وننطلق من تصريحات صدرت عن الأسرة الملكية بأن السعودية هي الأخرى لا تشن أي حروب”.

وأشار بيسكوف إلى أن لكل بلد معايير معينة لموازنته وكل بلد ينظم سياسته حسب هذه المعايير.

وأضاف بيسكوف قائلا: “أنتم تعلمون أن موازنة روسيا مبنية على سعر 42 دولار للبرميل. بالطبع هذا السعر الراهن غير مؤات لنا ولكن وسادة الأمان موجودة وستساهم في الحل اذا ما اضطر الأمر. على المدى القصير كما على المدى المتوسط لن يحدث أي سوء”.

واعتبر بيسكوف أن أسعار النفط في الوقت الراهن ليست بالكارثية لروسيا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات “أوبك” مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.