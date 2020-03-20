لندن – د ب أ : أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات السكك الحديدية في البلاد لخفض الخدمة، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأوردت وكالة “بلومبرج” للأنباء بيانا للحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن “خدمات السكك الحديدية سيتم خفضها اعتبارا من 23 مارس الجاري، وسوف تظل تحت المراجعة”.

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة تعود إلى تراجع أعداد الركاب خلال الفترة الحالية.

وأضاف البيان: “من أجل الحد من اضطراب الخدمة، سوف يتم خفض الخدمة بشكل تدريجي على شبكة السكك الحديدية على مدار الأيام المقبلة”.

وذكر البيان أن “شركات السكك الحديدية سوف تستمر في تشغيل الخدمات الأساسية، حتى يستطيع الناس الذهاب إلى أعمالهم والتوجه لتلقي الخدمات الصحية، وضمان استمرار تدفق السلع في مختلف أنحاء بريطانيا”.