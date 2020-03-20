د. عبدالمجيد الجلاَّل: لنساعد إيران من أجل الكورونا !

ماذا يجري في إيران !!

أرقام الوفيات والإصابات بجائحة الكورونا مخيفة!

ومما يزيد الأمور تعقيداً ، محاولات السلطة الحاكمة ، إخفاء الأرقام الحقيقية من الوفيات والإصابات المرصودة في المناطق والأقاليم الإيرانية !

منظمة الصحة العالمية تُحذّر من إمكانية ترسخ وباء كورونا ، في إيران ، نتيجة لقلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية هناك !

وفي تصريح للصحفيين في جنيف، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن الأطباء والممرضين في إيران ، قلقون من عدم توفر الكميات اللازمة ، من التجهيزات والإمدادات ، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس ، والأوكسجين!

وأضاف : إن تلك الاحتياجات أكبر لدى النظام الصحي الإيراني منها لدى غالبية الأنظمة الصحية في دول أخرى.

وقد قامت المنظمة بإرسال 6 فرق من المتخصصين في الأوبئة ، والفيزيائيين والفحوص المخبرية ، وفريق طبي ، لتقديم الدعم الفني للسلطات الإيرانية !

لكن هذا الأمر لا يكفي !!

وأقولها ، بكل صراحة ، يجب على المجتمع الدولي مساعدة إيران من أجل احتواء وباء الكورونا ، فالخلاف السياسي مع هذه الدولة ، لا يمنع مساعدتها ، وتغليب المصالح العامة ، الماثلة في احتواء هذا الوباء اللعين ، فمخاطره لا تقتصر على إيران ، بل كل شعوب المنطقة قد يتفشى فيها ويكون الثمن حينئذٍ باهضاً.

لذا ، فقد سرَّني كثيراً ، قيام دولتي الإمارات العربية المتحدة ، والكويت ، بتقديم مساعدات مالية ومادية فعَّالة ، للجانب الإيراني ، حيث قدّمت الإمارات مساعدات طبية ، بنحو 8 أطنان من الأدوية ومعدات الفحص، كما قدمت الكويت عشرة ملايين دولار كمساعدات إنسانية ، إلى جانب مساعدات صحية وطبية عاجلة.

من جهة أخرى ، على إيران التزام الشفافية والوضوح ، في كل ما يتعلق بهذا الوباء ، وخاصة عدد الوفيات والإصابات ، حتى يتعين على المجتمع الدولي ، توصيف الحالة جيداً ، وتقديم الدعم المناسب ، فقد قالت منظمة الصحة العالمية بأنَّ الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات تقدر بخمسة أضعاف الأرقام المعلنة ، وهذا أمرٌ يجب أن يتوقف ، فالشفافية عنصر حاسم في مواجهة الداء ، والتغلب عليه.

بالمناسبة خمسة وزراء صحة سابقين حذروا الرئيس الإيراني من أنَّ أوضاع البلاد خطيرة ، ولابد من إجراءات صارمة ، وإن استمرار التعامل الحالي مع الوباء يعني ارتفاعا حتميا للوفيات ، وأنَّه يجب إغلاق كل الأماكن غير الضرورية لمدة 15 يوما ، وكذلك يجب التصدي بحزم لحركة التنقل داخل المدن و بين المدن وبعضها، وحذروا من أنَّ إهمال التوصيات وعدم اتخاذ قرارات حاسمة سيجر البلاد إلى أوضاعٍ كارثية !!

ختاماً ، كشفت الكورونا ، عدم فعالية الأنظمة الصحية والوقائية ، في الكثير من الدول ، خاصة إيران ، ومن ثمَّ ينبغي العمل على معالجة ذلك ، وتحسين الأداء الصحي والوقائي ، فلن تكون الكورونا آخر الابتلاءات !