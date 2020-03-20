رئيس جامعة في إيران: “كورونا” يقتل بنسب عالية

قال فرهاد أبو النجاديان، رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية بجنوب غربي إيران، إن شخصا واحدا يصاب بفيروس كورونا كل ساعتين، ويموت شخص واحد كل 10 ساعات.

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ودعا رئيس الجامعة المواطنين للبقاء في منازلهم، موضحا أن هذا المرض ليس مجرد جدري أو حصبة، فهو يقتل بنسب عالية.

وأضاف أنه في محافظة خوزستان يوجد 5 ملايين مواطن وإذا أصيب 70% منهم فمن المتوقع أن يموت منهم 3.5%، وفي حال لم يلتزم المواطنون بالارشادات الصحية قد يموت في خوزستان ما بين 20 – 80 ألف شخص.

المصدر: RT