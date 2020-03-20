إيطاليا.. تحسن ملحوظ على مصابين بفيروس كورونا بعد استخدام دواء التهاب مفاصل

بدأت في إيطاليا تجارب سريرية على دواء Tocilizumab المستخدم حتى الآن في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك بعد اكتشاف أن تعاطي الدواء يحدث تحسنا بين المصابين بفيروس كورونا.

ويأمل الاختصاصيون الإيطاليون في مستشفى “باسكال” للأورام السرطانية بنابولي، أن ينجح هذا الدواء في الحد من “المضاعفات المخيفة” الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي “كوفيد – 19” الجديد، وأن تصبح أقل خطورة.

وكان عالم الأورام الإيطالي باولو أسيتيرتو، قد اكتشف أن دواء Tocilizumab، يعطي نتائج جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

ويأمل باولو أسيتيرتو، مدير العلاج المناعي للأورام بمستشفى “باسكال” أن يتحول هذا الدواء إلى سلاح جديد فعال لمكافحة الفيروسات التاجية.

ويكمن سر هذا الدواء في أنه يقضي على السيتوكين المفرط في الدم، والذي يحصل بسبب نشاط مناعي مهلك وزائد عن الحد، وهذه المضاعفات ذاتها تحدث في الرئتين بسبب الإصابة بفيروس “كوفيد – 19”.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية