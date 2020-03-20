وفيات “كورونا” في أنحاء العالم تتجاوز 10 آلاف حالة

تجاوزعدد الوفيات حول العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الـ 10 آلاف شخص .

وحسب موقع “وورلدو متر/ Worldometer” الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس، وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و49 شخصا.

ويشير الموقع إلى أن إيطاليا تأتي في مقدمة الدول حول العالم في عدد وفيات كورونا بـ 3 آلاف و405 أشخاص.

وحلت الصين، وهي معقل الفيروس، في المركز الثاني مسجلة 3 آلاف و248 حالة وفاة.

وجاءت إيران في المرتبة الثالثة من حيث الوفيات، حيث شهدت حتى اليوم ألفا و284 حالة وفاة.

ووفق الموقع ذاته، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 246 ألف و20 حالة، تماثل للشفاء منهم 98 ألف و532 شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “حادثة جائحة”.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

الأناضول