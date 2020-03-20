إسرائيل تمنع فلسطينيين من دخول بلدة القدس القديمة بالتزامن مع صلاة الجمعة

القدس/ الأناضول : منعت الشرطة الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية بالتزامن مع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجز على مداخل البلدة القديمة ومنعت من هم من غير سكان البلدة من الدخول.

وأضاف شهود العيان أن الإجراء الإسرائيلي تسبب باحتكاكات بين السكان وقوات الشرطة.

وتابع شهود العيان أن قوات الشرطة أطلقت قنابل صوتية على الفلسطينيين الذين تجمعوا عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان اطلعت عليه الأناضول إن 500 شخصا تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد.

وأدى عشرات الفلسطينيين الصلاة عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعلنت عن الصلاة في ساحات المسجد لكنها دعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.