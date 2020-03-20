سفير فرنسا بالقاهرة: مصر ستشهد أسابيع صعبة بسبب كورونا

كل الوطن- وكالات- الأناضول : قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، إن مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في رسالة مصورة لـ”روماتيه”، نشرها الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية مساء الخميس على موقع تويتر.

وقال السفير مخاطبا الرعايا الفرنسيين في القاهرة: “سأقولها بصراحة، الوضع في مصر سيكون صعبا خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “علينا الاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا”.

وتأتي رسالة السفير الفرنسي مع إعلان وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 256، بينهم 7 وفيات.

واعتبر روماتيه أن الإمكانات الصحية في مصر تواجه “تحد صعب” مع زيادة عدد الإصابات.

وأوضح أن أولوية بلاده الحالية تتمثل في إجلاء رعاياها الذين يزالون في مصر، دون إشارة إلى عددهم أو خطة إجلائهم.

وأثارت تصريحات السفير الفرنسي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مهاجمين، وآخرين أعربوا عن تخوفهم من تفشي كورونا.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.