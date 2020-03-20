لمكافحة كورونا.. عاهل الأردن يجرى اتصالات مع الملك سلمان وبرهم صالح وعباس

عمان – وكالات:

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، جهود التنسيق في مواجهة فيروس كورونا، مع 3 من الزعماء العرب.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع الرئيس العراقي برهم صالح، والفلسطيني محمود عباس، ونظيره السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وفي بيانات منفصلة، بثها الديوان الملكي، أكد ملك الأردن للرئيس صالح وقوف بلاده الكامل إلى جانب العراق لتجاوز هذا الوباء.

ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث الملك عبدالله التعاون والتنسيق المشترك بخصوص مواجهة كورونا.

وأكد أن الأردن “مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مختلف الظروف، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية”.

كما تم خلال اتصاله مع نظيره السعودي الملك سلمان عبد العزيز، بحث التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين؛ لمجابهة واحتواء فيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 241 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.