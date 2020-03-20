كورونا.. الأردن يلوّح رسميًا بفرض “حظر تجوال”

عمان / الأناضول : لوح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الخميس، بفرض “حظر تجوال”، في حال لم يلتزم المواطنون بقرارات وإجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الرزاز في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ما رأيناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين، وعدم التزامهم ببيوتهم، فيه ضرر عليهم وعلى الآخرين”.

وتابع: “الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد الفيروس يتمثل بمستوى الوعي والالتزام”.

واستدرك: “بغياب هذا وذاك، سنضطر لفرض إجراءات أكثر حزما تصل لحظر التجوال”.

واختتم مخاطبا المواطنين: “نعوّل على وعيكم والتزامكم”، مذيلا تغريدته بوسم: “خليك بالدار”.

وتأتي تغريدة الرزاز في وقت تشهد فيه المملكة ازديادا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس التي بلغت 69، بينها حالة شفاء واحدة.

وأعلن الأردن، الثلاثاء، بدء العمل بقانون “الدفاع” (الطوارئ)، الذي يتيح لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة لمواجهة انتشار الفيروس القاتل.

ودخل الجيش الأردني على خط المواجهة، وتوزعت قواته على مداخل المدن والمحافظات ومخارجها، وقرر، الأربعاء، غلق المحافظات والعاصمة عمان أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 241 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.