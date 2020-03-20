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ألمانيا.. 2958 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
ألمانيا.. 2958 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375573

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