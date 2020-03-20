أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين

كل الوطن- رنيم المشهراوى :

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأكد سموه في تصريح صحفي على منهج الدولة المبارك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في تحمل مواجهة الشدائد بكل عزيمة واقتدار مستعينين ومتمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم, مبيناً سموه استكمال المسيرة واتباع النهج والسياسة الحكيمة بالتوجيه والشفافية من خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه والمقيمين بالمملكة وإيمانه أيده الله بمشيئة وتقدير المولى جل في علاه للإنسان ومستقبله والدعاء والأمل برحمته وكرمه والعمل والبذل بالأسباب وثبات المؤمنين بقضاء الله وقدره.

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى الحرص والاهتمام للقيادة الحكيمة في تسخير الإمكانيات والجهود للمحافظة على صحة المواطن والمقيم وتوفير ما يلزم من رغد العيش الكريم والعمل الجاد على مواجهة هذه المرحلة بالتعاون والتكاتف والوعي العام.

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.