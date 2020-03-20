الرياض: القبض على 5 أشخاص من بين 11 متورّطا بتفجير وسرقة صراف آلي

كل الوطن – واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ،عن تعرض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي.

وحرص الجناة من على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم، وقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) أحد عشر متهماً، بينهم (4) من الجنسية المصرية.

وتمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وقد تم القبض على (5) خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700،000) سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.