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وزير المالية: عجز الميزانية بالظروف الراهنة لن يتجاوز 9 بالمائة.. ولاسحب من الاحتياط

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-20T18:59:30+03:00
2020-03-20T19:02:02+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وزير المالية: عجز الميزانية بالظروف الراهنة لن يتجاوز 9 بالمائة.. ولاسحب من الاحتياط

كل الوطن – الرياض

أكد معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان أن من الحلول التي سوف تقوم الحكومة بالعمل عليها لمواجهة الالتزام بخطة التمويل للمبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء كرونا، الاقتراض، متوقعا أن يكون ذلك في حدود 100 مليار ريال، متوقعا أن يكون العجز في الميزانية في ظل الظروف الحالية ما بين 7% إلى 9% .

وبين في مؤتمر صحفي عقد عن بعد مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لوزيري المالية، والصحة الدكتور توفيق الربيعة بالرياض، مساء أمس الجمعة، لإلقاء الضوء على جهود الحكومة الاقتصادية لمواجهة آثار مرض كرونا، أن مبلغ 70 مليار المعتلة كمبادرات لدعم القطاع الخاص المتضرر، يضاف لها ما أعلنته منذ أيام مؤسسة النقد العربي السعودي من تقديم حزمة بـ 50 مليار ريال، مشدداً على أن هذا الدعم يبين حجم اهتمام قيادتنا، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فالوقوف إلى جانب اقتصاد الوطن في هذه الأزمة العالمية، وقبل ذلك الوقوف مع المواطن والمقيم، توفير كل ما يلزم لمواجهة هذه الأزمة، مع الحرص على الوقاية والسلامة لكل من يعيش على أرض بلادنا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375603

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