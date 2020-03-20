هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها”

كل الوطن- رنيم المشهراوى :رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،

ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، على مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها،

والتي تأتي ضمن التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وأكد المهندس الراجحي انه انطلاقًا من مسؤوليات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تجاه تمكين القطاع الخاص من التوطين، فقد خصص الصندوق نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

من جانبه، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن مسارات الدعم والتي تأتي تزامنا مع إعلان صندوق التنمية الوطني تشمل التالي:

أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.

ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

وأشار مدير عام الصندوق إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص؛ مؤكدا أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.