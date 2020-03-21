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الحكومة اليمنية: الحوثيون أحرقوا 160 طنا من القمح مقدمة من “الأغذية العالمي”

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-21T11:36:14+03:00
2020-03-21T11:36:15+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الحكومة اليمنية: الحوثيون أحرقوا 160 طنا من القمح مقدمة من “الأغذية العالمي”

القاهرة – سبوتنيك.  : اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بإحراق 160 طنًا من القمح، مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي تبثُ من الرياض، قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح في بيان، إن “الحوثيين لم يكتفوا بالحصار، الذي يفرضونه على محافظة تعز منذ أكثر من 4 أعوام في جريمة إنسانية ترقى لجريمة حرب، بل زادوا على ذلك بإحراق المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المحافظة”.

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واعتبر الوزير فتح، ذلك “انتهاكاً جسيماً يضاف إلى قائمة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق العملية الإغاثية”.

وطالب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بـ “تحريك ملف جرائم الحوثيين بحق الأعمال الإنسانية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على الحوثيين لوقف كافة الانتهاكات الإنسانية، واتخاذ إجراءات كفيلة بعدم التعرض لها مستقبلاً”.

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني برنامج الأغذية العالمي إلى “إيضاح جرائم الحوثيين بحق الأعمال الإغاثية للرأي العام المحلي والدولي وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل واضح وصريح”.

وجدد “التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375608

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