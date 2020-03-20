مدير عام الصحة العالمية في رسالة للشباب: “كورونا قد تصيبكم بل تقتلكم أيضا”

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رسالة لشباب العالم أكد من خلالها أن فيروس كورونا المستجد قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الجمعة: “لدي رسالة للشباب مفادها أنكم ليس ممن لا يقهر، هذا الفيروس قادر على إجباركم على الدخول إلى المستشفى لأسابيع وحتى على قتلكم”.

وأضاف، متوجها إلى شباب العالم: “حتى في حال عدم إصابتكم بالمرض، فإن الخيارات التي تحددونها بشأن الأماكن التي تزورونها قد تعني الحياة أو الموت بالنسبة إلى أشخاص آخرين”.

ولفت إلى أن الفيروس يصيب ليس فقط المسنين فوق الـ65 عاما، وإنما كذلك الأشخاص متوسطي العمر تحت الـ50 عاما وحتى الشباب.

وخلال المؤتمر الصحفي دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات لمنع التواصل الجسدي بين الناس بشكل عام واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن القاءات الشخصية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، المنتشر من مدينة ووهان الصينية، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.

المصدر: وكالات