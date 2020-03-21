هولندا.. استقالة وزير الصحة بعد انهياره في جلسة برلمانية (فيديو)

قدم وزير الصحة الهولندي برونو بروينس، استقالته من منصبه يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعرضه للإغماء خلال جلسة برلمانية لمناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مؤسسة البث الهولندية “إن.أو.إس”، بأن بروينس استقال من منصبه لشعوره بـ”الإرهاق المفرط”.

والأربعاء تعرض بروينس، للإغماء أثناء مشاركته في جلسة عقدها مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان)، لمناقشة أزمة فيروس كورونا.

وتعليقا على المقطع، نشر الوزير تغريدة على “تويتر” يوم الأربعاء، قال فيها: “لقد تعرضت للإغماء بسبب تعب تعرضت له على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر أنني بخير”.

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

وأعلنت السلطات في هولندا يوم الجمعة، عن تسجيل 30 وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 106، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2994 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن أكثر من 250 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات