أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات لمقطع وزارة الداخلية في تويتر

كل الوطن – الرياض
حقق مقطع الفيديو ” يد ترعاكم .. ويدٌ تحميكم ” والذي غرد به حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط ، ليؤكد أهمية هذا الفيديو وفكرته بالإضافة إلى براعة تنفيذه .
ويحكي مقطع الفيديو تكاتف القطاع الأمني في وزارة الداخلية مع جهود وزارة الصحة في حفظ الأمن من خلال القطاعات الأمنية ، اضافة إلى الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب جهودًا كبيرة في منع تفشي فيروس كورونا .
يدٌ ترعاكم .. ويدٌ تحميكم pic.twitter.com/mFs3Ed3zeB
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 20, 2020