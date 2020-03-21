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أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات لمقطع وزارة الداخلية في تويتر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات لمقطع وزارة الداخلية في تويتر

كل الوطن – الرياض

حقق مقطع الفيديو ” يد ترعاكم .. ويدٌ تحميكم ” والذي غرد به حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط ، ليؤكد أهمية هذا الفيديو وفكرته بالإضافة إلى براعة تنفيذه .

ويحكي مقطع الفيديو تكاتف القطاع الأمني في وزارة الداخلية مع جهود وزارة الصحة في حفظ الأمن من خلال القطاعات الأمنية ، اضافة إلى الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب جهودًا كبيرة في منع تفشي فيروس كورونا .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375636

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