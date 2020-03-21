أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات لمقطع وزارة الداخلية في تويتر

كل الوطن – الرياض

حقق مقطع الفيديو ” يد ترعاكم .. ويدٌ تحميكم ” والذي غرد به حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط ، ليؤكد أهمية هذا الفيديو وفكرته بالإضافة إلى براعة تنفيذه .

ويحكي مقطع الفيديو تكاتف القطاع الأمني في وزارة الداخلية مع جهود وزارة الصحة في حفظ الأمن من خلال القطاعات الأمنية ، اضافة إلى الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب جهودًا كبيرة في منع تفشي فيروس كورونا .