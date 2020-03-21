في جدّة: القبض على مواطن ومقيمتين يمنيتين قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية

كل الوطن – الرياض

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة.

فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري – بفضل الله – عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي، وهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.