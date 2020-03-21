تسجيل الدخول
» »

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة

كل الوطن- سبتونيك عربى:أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك “روس بوتريب نادزور”، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.

وجاء في بيان الهيئة، “قامت الهيئة بإرسال أجهزة اختبار الفيروس، التي طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل البكتريا في روسيا، إلى 13 دولة لإجراء الفحص لأكثر من 100 ألف شخص ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاث دول أخرى”.

اقرأ أيضا...

وتابع البيان: “بينهم دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية”.

ووفقًا للبيان، وبفضل أجهزة الاختبار الروسية، تم الكشف عن الحالات الأولى من الإصابة بالفيروس في أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وأوزبكستان.

ولفتت الهيئة إلى أنه “من المتوقع قريبا توصيل هذه الأنظمة إلى مصر وسيبريا وفنزويلا”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

1044885483 10:0:1000:4868 990x4868 80 0 0 5a8f5ba4b8d2023348f33ea9fba932f6.jpg - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375650

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.