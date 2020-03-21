السعودية: 70 إصابة جديدة بـ”كورونا” بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية

كل الوطن- سبتونيك- وكالات : سجلت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، 70 حالة جديدة، مصابة بفيروس “كورونا” المستجد بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 344 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، حيث تم نقلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، بينما هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية بالرياض”، وذلك حسب قناة “العربية”.

وأضافت أن “بقية الحالات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية، مشيرة إلى أن “الحالات الـ70 منها 49 حالة بالرياض، و11 في جدة، وحالتان اثنتان بمكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن”.

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يذكر أن السعودية أعلنت، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم السبت.

وقال المصدر، إن هذه الخطوة تأتي “استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم”.