أرقام علمية صادمة في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي في لبنان

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: كشفت دراسة علمية في إحدى الجامعات اللبنانية أن لبنان يواجه خطرا كبيرا في حال لم يلتزم اللبنانيون الحجر الصحي المنزلي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للدراسة العلمية التي أجرتها الجامعة اللبنانية الأمريكية بشأن فيروس كورونا في لبنان، فإن خطرا كبيرا يهدد اللبنانيين في حال عدم التزامهم بالإجراءات والحجر المنزلي الصحي.

وأوضحت الدراسة أرقام الوفيات في لبنان في حالات الالتزام بالحجر وعدم التقيد به كليا.

وبحسب الدراسة “يجب استمرار التباعد الاجتماعي الشديد لأسابيع عديدة أخرى، وذلك لإنقاذ أكثر من 150 ألف شخص”، مشيرة إلى أنه “في حال لم يتمّ اعتماد التباعد الاجتماعي أبداً، فإنّ عدد الوفيات المتوقع سيرتفع إلى أكثر من 150 ألف شخص”.

وأكدت الدراسة أنه “إذا التزم المواطنون بالتباعد الاجتماعي المعتدل، فإن عدد الوفيات سيكون 4259، في حين أنه إذا كان الإلتزام بالحجر المنزلي شديداً، فإن عدد الوفيات لن يتخطى الـ454”.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، اليوم الجمعة، أن لبنان يواجه وباء عالميا، وهذا يقتضي من كل المجتمع أن يكون متعاونا إلى درجة كبيرة مع ما تطلبه الوزارة عبر النشرات والتعاميم والإرشادات لتطبيق الخطة دون تفلت من مرحلة إلى أخرى.