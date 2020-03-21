الجيش الليبي يدرس وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس “كورونا”

كل الوطن- متابعات- ليبيا : أعلن الجيش الوطني الليبي، عن أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه احتراما لهذه الدعوات، واحتراما للموقف الإنساني الحالي. فالموقف الحالي خطير جدا، لأن هذا الوباء ينتشر بسرعة كبيرة جدا في العالم، وإذا لم تقف البشرية جمعاء في مواجهته فقد يقضي على شعوب وحتى على دول بأكملها”.

وأوضح أن “وقف إطلاق النار قد يكون مقبولا في ظل هذا الظرف الراهن، وأن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تزال تدرس الأمر، أي أن القرار لم يصدر بعد”، متوقعا صدور القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.