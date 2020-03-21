“في البيت”.. حساب يجمع المنصّات الخدمية تشجيعا لعدم الخروج

كل الوطن – الرياض

في مبادرة تعكس الحرص على تنفيذ الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن أبرزها الالتزام بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم، أُطلق حساب “في البيت” في تويتر، ويمكن الحساب الجميع من الحصول على الخدمات المختلفة عبر توفير كافة المنصات الوطنية في جميع المجالات.

وكشف مطلقو الحساب في تغريدتهم الأولى الهدف من تدشينه قائلين: “في حفظك الله جلوسك “في البيت” مسؤولية، جمعنا لك منصات وطنية تسعدها خدمتك وعروض تساعدك على عدم الخروج من منزلك في هذه الأزمة”.

ويتم من خلال الحساب عرض أبرز تطورات الأوضاع الصحية وتداعيات الفيروس، بالإضافة لنشر القرارات التي تصدرها الدولة في سبيل متابعة تداعيات الوضع الراهن.

كما يوفر “في البيت”، أبزر الحسابات التوعوية والخدمية التي تهدف للتعريف بالفيروس وطريقة الوقاية منه، بجانب عدد من الحسابات الخدمية.

وحاز الحساب، استحسان المغردين، الذين سارعوا في التفاعل مع التغريدات المتنوعة التي تعرض من خلاله، مبينين أنه ساعدهم في الالتزام بعدم الخروج من البيت.