أمين المدينة: الخطاب الملكي يؤكد اهتمام القيادة بسلامة الجميع

كل الوطن – الرياض

نوّه أمين منطقة المدينة المنورة المكلف م. فهد بن محمد البليهشي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الكلمة جاءت لتؤكد مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة -أيدها الله- لسلامة المجتمع‫ وتؤكد على عزم المملكة نحو المضي قدماً نحو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأكد م. البليهشي أن الأمانة تقوم⁩ مع باقي الجهات الحكومية على ترجمة رؤى القيادة من خلال اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الوقائية على أرض الواقع، مضيفاً بأن الأمانة وبلدياتها تكثف أعمال التنظيف والتعقيم في الطرق الرئيسية، فضلاً عن عمليات التعقيم المستمرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومواقع التاريخ الاسلامي، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. ودعا البليهشي – المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك بالجهود المبذولة لتجاوز هذه الجائحة وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نِعم الأمن والأمان والخير والرخاء.