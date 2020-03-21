6 حالات جديدة بفيروس كورونا في تونس.. والإصابات ترتفع إلى 60

كل الوطن – فريق التحرير

أعلن وزير الصحّة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي اليوم السبت 21 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس بعد صدور نتائج 126 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 6 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 60 حالة مؤكدة (41 حالة وافدة، 19 حالة محلية).

كما قالت وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 11863 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4422 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.