تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 9.. والإصابات إلى 670

كل الوطن – د ب أ

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 9، والإصابات إلى 670، بعد تسجيل 311 حالة جديدة، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وكتب قوجة، عبر حسابه في تويتر، أنه “تم إجراء تحليل لـ 3656 شخصًا، أظهرت إصابة 311 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 670، وفقدنا 5 مرضى مسنين كانت مقاومتهم ضعيفة”.

وقال وزير الصحة التركي إن مجموع الوفيات في البلاد وصل 9 حالات “جميعهم مُسنون”. ودعا إلى حماية المسنين دون التهاون في مكافحة الفيروس.

وفي يوم الخميس، كان قوجة أعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 359، بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، والوفيات إلى 4 حالات.