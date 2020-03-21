الإمارات تعلق دخول مواطني دول الخليج حتى اعتماد الفحص المسبق

كل الوطن – الرياض

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الجمعة، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.