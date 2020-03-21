تسجيل الدخول
» » الإمارات تعلق دخول مواطني دول الخليج حتى اعتماد الفحص المسبق

الإمارات تعلق دخول مواطني دول الخليج حتى اعتماد الفحص المسبق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
الإمارات تعلق دخول مواطني دول الخليج حتى اعتماد الفحص المسبق

كل الوطن – الرياض

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الجمعة، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375686

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.