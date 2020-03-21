الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، قالت الصين إنها لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص في داخل البلاد.

وحسب لجنة الصحة الوطنية، فإنه حتى نهاية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) سجلت الصين 41 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، موضحة أن جميع الحالات كانت قادمة من الخارج، فيما توفي 7 أشخاص، الجمعة.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الصين إلى 3255، إضافة إلى 81008 إصابات مؤكدة.

والجمعة، هو اليوم الثالث الذي لا يتم فيه الإبلاغ عن إصابات مؤكدة جديدة في مقاطعة هوبي، التي تعد بؤرة الوباء الأولى قبل تفشيه وانتشاره عالميًا.

وفي سياق متصل، تبرعت الصين بنحو 100 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا الجديد لصالح الفلبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية.

وذكرت الوكالة أن مجموعات الاختبار الصينية، جاءت إلى جانب 10 آلاف قطعة من أقنعة الوجه من نوع N95، و100 ألف قناع جراحي و10 آلاف من معدات حماية الشخصية، قد وصلت إلى العاصمة مانيلا، صباح السبت.

(CNN)