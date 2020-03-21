مركز الطب البديل يدعو لعدم الانسياق خلف مدعي علاج كورونا

كل الوطن – واس

أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر سعيد الأحمري أهمية عدم الانسياق خلف مدعي العلاج لفيروس كورونا بالوسائل الشعبية غير المستندة على دراسات علمية موثوقة وضرورة توخي الحذر من مستغلي الأزمة في تسويق منتجاتهم غير المرخصة من الجهات الحكومية المعنية.

و شدّد المدير العام التنفيذي على أهمية اتباع توجيهات وإرشادات وزارة الصحة في رفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع والحصول على المعلومات الوقائية من مصادرها الصحيحة.

وأوضح أن المركز يعمل على حصر الشائعات المتداولة من قبل مدعي العلاج بالطب البديل والتكميلي غير المرخصين الذين يسوقون لأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام الناس واستغلالهم وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة وذلك حرصًا على سلامة المجتمع.