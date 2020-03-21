بسبب فيروس كورونا.. ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث

كل الوطن – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا.

وتابع: «نعمل على اعتماد قوانين إضافية لمساعدة الشركات والأعمال الصغيرة والعائلات التي تواجه مصاعب».

وأردف: «أجّلنا موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضًا عن 15 إبريل دون جزاء أو فائدة، واتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعًا لتفشي كورونا».

وأكمل: «نتواصل مع مجموعة الـ7 عبر الفيديو المغلق لبحث مستجدات تفشي الفيروس، وقعت على السماح بإعفاءات لمدة 60 يومًا للقروض الدراسية».

وأعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الولاية منذ أمس الجمعة.

وقال حاكم الولاية، أندرو كوومو، في مؤتمر صحفي، بثه موقعه الإلكتروني، إن سلطات الولاية سجلت 3254 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة هناك من 7102 إلى 10356 حالة.

وذكر كوومو أن هذه الإحصاءات تجعل ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا.