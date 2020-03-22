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وزير الصحة التونسي يعلن عن ارتفاع وفيات كورونا الى أشخاص

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T11:39:03+03:00
2020-03-22T11:39:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير الصحة التونسي يعلن عن ارتفاع وفيات كورونا الى أشخاص

أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في تصريح إعلامي اليوم الاحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إرتفع إلى 3 حالات بعد تسجيل وفاة مسن بتونس العاصمة صباح اليوم الأحد إلى جانب شخص آخر توفي وعند إجراء التحاليل عليه تبين أنه حامل للفيروس.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة وفاة في تونس بفيروس كورونا يوم الأربعاء الفارط حيث توفيت مسنة عمرها 72 عاما تعاني من أمراض مزمنة أمام قسم الانعاش بمستشفى فرحات حشاد بسوسة اثناء نقلها من قبل وحدة الطب الاستعجالي سهلول.

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و كانت المتوفية قدمت من تركيا يوم 16 مارس 2020 و خضغت للعزل الذاتي و اتصلت بالرقم 190 بعد أن احست بضيق في التنفس وقد اظهرت التحاليل أنها حاملة لفيروس كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375747

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