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“الأوقاف اليمنية” تعلق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T14:22:03+03:00
2020-03-22T14:23:09+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الأوقاف اليمنية” تعلق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

كل الوطن – واس

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان إنها قررت أيضًا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظًاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

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وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الى أن الإجراءات الاحترازية تأتي نظرًاً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375769

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