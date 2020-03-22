تسجيل الدخول
» » الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا (سيستغرق عاما ) على الأقل لكنه سيحدث

الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا (سيستغرق عاما ) على الأقل لكنه سيحدث

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا (سيستغرق عاما ) على الأقل لكنه سيحدث
كل الوطن- رويترز: وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن مرض (كوفيد-19) لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

وحسب “رويترز” قال المسؤول إن “الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات”.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن الإصابات العالمية بالفيروسات التاجية “كورونا المستجد” المسببة لمرض (كوفيد-19) تخطت حصيلتها 300000 حالة.

اقرأ أيضا...

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث.

1044933960 0:393:2919:1945 705x375 80 0 0 0ffaf92399d6966770f9f081758ee4b5.jpg - كل الوطن
الصحة العالمية: كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير “كبير” على فئة منتصف العمر

وبحسب حصيلة لوكالة فرانس برس يوم الأحد الساعة 0900 بتوقيت غرينت، فإن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم.

وقالت الوكالة إنه تم تأكيد ما لا يقل عن 300.097 إصابة على مستوى العالم، بما في ذلك 12895 حالة وفاة، في 169 دولة وإقليما، وفقا للبيانات التي تم جمعها من السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن المرجح أن تعكس الأرقام جزءا صغيرا فقط من العدد الفعلي للعدوى، حيث تختبر العديد من البلدان الحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375778

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.