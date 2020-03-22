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الجزائر تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
الجزائر تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك:  أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201 إصابة.

كما أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بوزيد، صباح اليوم الأحد، دخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الصحة الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة “البلاد” الجزائرية إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة.

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وعند سؤاله على رقم الإصابات بفيروس كورونا، قال إنه ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية.

وتابع بوزيد: “لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية”.

بحسب المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375787

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