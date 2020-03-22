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“الصحة السعودية”: تسجيل 119 إصابة جديدة بـ “كورونا”.. والإجمالي 511

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T16:17:18+03:00
2020-03-22T16:24:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
“الصحة السعودية”: تسجيل 119 إصابة جديدة بـ “كورونا”.. والإجمالي 511

كل الوطن – الرياض

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي اليوم الأحد عن 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 511 حالة .

وقال خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا إن 40 حالة ضمن الحالات الجديدة بسبب المخالطة والاجتماعات في المناسبات المختلفة، وهو الأمر المؤسف الذي حذرنا منه مرارًا وتكرارًا، وأضاف أن الحالات الجديدة المرصودة متوزعة بين المدن والمحافظات، وإجمالي عدد الفحوص المخبرية تجاوز 23 ألف فحص مخبري مؤكداً على شفاء حالتين من وارتفاع عدد المتعافين إلى 18.

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ونوه د. العبدالعالي إلى أن أكثر من 4 آلاف في الحجر الصحي، وعند اكتشاف حالة مصابة بـكورونا يتم حصر المخالطين لها بشكل فوري وسريع، وأن الحالات التي رُصدت “المخالطين” فيها بشكل أكثر وهو أمرٌ مقلق، لانكتفي بالنظافة الشخصية؛ بل البقاء بالمنزل أمر مهم جدًا، وأِشار إلى أن خدمة تطبيق “موعد” استفاد منها أكثر من 60 ألف شخص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375795

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